FIFA Messi'yi ifadeye çağırdı

Dünya Kupası elemelerinde Şili ile oynadıkları maçta yardımcı hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 4 maç ceza alan Arjantin'in yıldızı Lionel Messi'yi FIFA 4 Mayıs'taki duruşmada ifade vermeye davet etti.

Arjantinli yıldız, Şili ile oynadıkları Dünya Kupası eleme grubu maçında yardımcı hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 4 maç ceza almıştı. Atjantin Futbol Federasyonu AFA'nın hakem raporlarında yer almamasına karşın ceza verilmesine karşı yaptığı itiraz 4 Mayıs'ta FIFA'nın merkezinde görüşülecek ve Messi de savunmasını burada yapabilecek.

"CEZA 2 MAÇA İNEBİLİR"

AFA Sözcüsü Claudio Tapia, "Messi, 4 Mayıs'ta FIFA'nın merkezine çağrıldı. AFA'nın avukatlarıyla birlikte buraya giderek cezasının indirilmesi için savunma yapması çok önemli. AFA Başkanı da onunla FIFA'ya gitmesi için görüşecek Cezanın dörtten iki maça inmesini umut ediyoruz" dedi.

Barcelona'nın Juventus'u elemesi halinde 2 veya 3 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı, ayrıca 6 Mayıs'ta da Villarreal ile lig maçı olacak.

ARJANTİN GRUPTA BEŞİNCİ SIRADA

Messi, cezası nedeniyle 28 mart'taki Bolivya maçında oynamamış ve Arjantin 2-0 kaybetmişti. Messi, cezası iki maça inse de 31 Ağustos'ta Uruguay ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

FIFA 2018 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinin bitimine dörder maç kala Arjantin 10 takımlı grupta beşinci sırada. İlk dörde giren takımlar Dünya Kupası finalleri için bileti alırken beşinci olacak takım play-off oynayacak.