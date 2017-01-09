FIFA yılın en iyilerini açıkladı

FIFA FIFPro dünyada yılın ilk on biri açıklandı. Zürih’te düzenlenen törende Real Madrid, 5 oyuncuyla dünyada yılın on birine en fazla oyuncu sokan takım oldu. Barcelona’dan ise 4 oyuncu kadroya girebildi.

2016 FIFPro yılın ilk on birinde yer alan oyuncular şöyle: Manuel Neuer (Bayern Mühih), Dani Alves (Juventus), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Andres Iniesta (Barcelona), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madird), Luis Suarez (Barcelona)

RONALDO'DAN MESSİ'YE GÖNDERME

FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu Ödülü'nü Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo kazandı. Aldığı ödülün ardından kısa bir konuşma yapan Ronaldo, törene katılmayan Lionel Messi'ye gönderme yaptı.

Yıldız futbolcu, ''Barcelona'dan bazı oyuncuların aramızda olmamasından dolayı üzgünüm. Ancak onları anlıyorum'' dedi.

YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ RANİERİ

2016 yılının en iyilerinin belirlendiği Zürih’teki ödül töreninde Leicester City Teknik Direktörü Claudio Ranieri, yılın teknik direktörü ödülünün sahibi oldu.

Claudio Ranieri, geçen sezon İngiltere Premier Ligi’nde Leicester City’i şampiyon yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.