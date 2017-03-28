FIFA'dan Messi'ye 4 maç ceza geliyor

FIFA, Arjantin Futbol Federasyonu'na gönderdiği yazıyla Lionel Messi için acil savunma talep etti.

KÜFÜR ETTİ

Yazıda, Messi'nin Arjantin-Şili maçında bir yardımcı hakeme yönelik "saldırgan, kaba ve küfürlü" ifadeler kullandığı öne sürüldü. Karşılaşmanın Brezilyalı hakemlerinin raporlarında olay yer almadı. Ek raporlarda da Messi'den iddia edildiği gibi ifadeler duymadıkları belirtildi.

Ancak FIFA, Arjantin Futbol Federasyonu'na gönderdiği yazıda "Talimatın 77. maddesine göre Disiplin Komitesi, hakemlerin belirleyemediği sözlü tecavüzleri cezalandırma yetkisine sahiptir" uyarısına yer verdi.

2 İLE 4 MAÇ ARASI CEZA ALACAK

Arjantin'in önde gelen gazetelerinden The Nation yıldız futbolcunun 2 ile 4 maç arasında ceza alabileceğini belirtti.

Arjantin, FIFA 2018 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde sırasıyla Bolivya, Uruguay, Venezuela, Peru ve Ekvador ile karşılaşacak.