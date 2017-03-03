FIFA'ya hala güven yok

50 ülkede 25 bin futbolseverle yapılan araştırmaya göre, yapılan reformlar ve yeni başkanına karşın insanların % 53'ü FIFA'ya güvenmiyor ve % 98'i kurumda yozlaşma bulunduğuna inanıyor.

FIFA'da yapılan reformlar ve hatta başkanlığa Sepp Blatter'in yerine Gianni Infantino'nun gelmesi bile kurumun bozulmuş imajını tamamen düzeltemedi.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

50 ülkede 25 bin kişiyle yapılan bir araştımanın sonuçlarını yayınlayan İngiliz The Guardian Gazetesi, FIFA'nın imajı hakkında küçük bir düzelme olsa da FIFA'ya güvenin yeniden tesis edilemediğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre insanların % 98'i hala FIFA'da yozlaşma, çürüme olduğuna inanıyor. Infantino'nun FIFA'da güveni yeniden oluşturmaya başladığını söyleyenler % 26'da kalırken, araştırmaya katılanların % 53'ü FIFA'ya güvenmediklerini dile getirdi.

Blatter'in başkanlığı sırasında yapılan benzer bir araştırmada bu oran % 69 idi. Araştırmada 2018 Dünya Kupası'nın Rusya'da yapılacak olmasını onaylamıyanların oranı da % 43 oldu.