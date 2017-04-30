Fikret Orman: 4-5 yıl şampiyonluk görürüz inşallah

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, gerçekleştirecekleri çalışmalarla futbol takımının daha başarılı hale geleceğini söyledi.

4-5 YIL ŞAMPİYONLUK

Fikret Orman, olağan divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, başarı için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Oluşturacağımız istikrarla futbol takımımız daha başarılı hale gelecektir." dedi.

Geçmiş sezonlarda Beşiktaş'ın üst üste şampiyonluklar yaşadığını hatırlatan Orman, "Allah bize inşallah 4 sene, 5 sene üst üste şampiyonluklar gösterir." ifadesini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Şenol Güneş ile 2 artı 1 yıllık sözleşmeleri olduğunu hatırlatan Fikret Orman, şunları aktardı:

"Şenol Güneş ve ekibiyle yaptığımız anlaşma 2 artı 1 yıldır. Bu bir yılda Beşiktaş'ın çıkma hakkı vardır, Şenol Güneş'in öyle bir hakkı yoktur. Bir yıl daha sözleşmemiz var. Sözleşmeler çok önemli şeyler değildir. Mutsuzluk olduğu takdirde teknik direktörle devam etmek zorlaşır. Biz hocamızla çok mutluyuz. Bir senelik sözleşmesi bulunmasına rağmen, sezon sonu oturup, daha uzun süreli ilişki için gayret içinde olacağız."

Beşiktaş'a ait bir futbol takımının satın alınması için anlaşmaların tamamlandığını kaydeden Orman, bu konudaki çalışmaları genel kurulun onayına sunacaklarını dile getirdi.