Fikret Orman: Aziz Yıldırım kıskanmış olabilir

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 2. Futbol Zirvesi'nde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisine aldığı tavrı değerlendirdi.

Aziz Yıldırım'ın Futbol Zirvesi'nde sinirlendiği an - İZLE

"KISKANMIŞ OLABİLİR"

Beşiktaş'ın geldiği noktadan dolayı kıskanılabileceğini ifade eden Orman, "Ben öyle bir şeyi görmedim, duymadım. Aziz Yıldırım onu ne maksatla yaptı, ne dedi, bilmiyorum, ilgilenmiyorum. Beşiktaş'ın geldiği nokta bellidir. Bunlar imrenilmiş olabilir, kıskanılmış olabilir. Ne yaptığıyla ilgilenmiyorum, muhattap olmuyor. Biz spor siyaseti yapıyoruz, kendi siyasetimizi yapıyoruz. Dursun Özbek çok sevdiğimiz bir başkan, onu üzmek istemem. Bizim geldiğimiz nokta belli, Allah herkesin işini rast getirsin" dedi.