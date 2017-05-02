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Fikret Orman: Beni zampara sanıyorlar

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 'zampara başkan' gibi algılanmak istemediği için dışarı çok fazla çıkmadığını söyledi.

Fikret Orman: Beni zampara sanıyorlar
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ece Erken’in sunumuyla yayınlanan programda özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Orman, medyada sürekli kadınlarla anıldığını, zampara başkan olarak anılmamak için dışarı çok fazla çıkmadığını söyledi.

DIŞARI ÇIKMIYORUM

''Benim hayatımda şu an kimse yok. Açıkçası şu an sadece aklımda Beşiktaş var. Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamak var. Özel hayatım ile ilgili çok şey yazılıyor. Zampara başkan gibi algılanmak hiç istemiyorum. Zaten o yüzden de dışarı pek çıkmak istemiyorum. Avukatım var onlarla o ilgileniyor. Yemek yerken bile yan masamda oturan kişiyle bile adımı çıkartabiliyorlar.''



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