Fikret Orman: Beşiktaş Çin'de büyük yankı uyandırdı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetici Erdal Torunoğulları, Şanghay Futbol Federasyonu Direktörü zhu ile bir araya geldi.

ÇİN'DE ZİYARET

Ziyaret sonrası Orman, sporun Çin ile Türkiye arasında önemli bir köprü olacağını söyledi. Orman, “Türkiye'den ilk defa bir kulüp Çin'e geliyor. Beşiktaş'ın buraya gelmesi büyük yankı uyandırdı. Bu yıl sadece bir maç yapacağız ama gelecekte daha uzun soluklu planlarımız olacak. Dünya takımı olma yolunda attığımız bu ilk adım, karşılıklı fikir alışverişleriyle daha da somutlaştı" dedi.