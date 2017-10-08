Fikret Orman Brezilya'da Alex'le buluştu

Türkiye'den ayrıldıktan sonra her fırsatta soluğu İstanbul'da alan Alex de Souza, daha önce Beşiktaş’ın kulüp binasında buluştuğu başkan Fikret Orman'a Brezilya seferinde eşlik etti.

Yönetici Metin Albayrak ile 10 gün Brezilya'da kalan başkan Fikret Orman, Alex ile görüştü.

OYUNCU TAVSİYE ETTİ

Beşiktaş kafilesini en iyi şekilde ağırlayan Alex de Souza, Brezilya’da yetenek avına çıkan Fikret Orman ile Metin Albayrak'a tanıdığı isimlerden bahsetti. Brezilya'da Alex'in tavsiyeleri doğrultusunda birçok maçı takip eden başkan Fikret Orman ile yönetici Metin Albayrak, istanbul’a uzun bir liste ile döndü.

Ayrıca Corinthians, Sao Paulo, Santos, Palmeiras gibi kulüplerin başkanları ile de bir araya gelen Siyah-Beyazlılar, burada özellikle altyapılar ve oyuncu tarama ekibi hakkında bilgi aldı.

''GÜNEŞ HALDEN ANLIYOR''

Öte yandan Beşiktaş'tan övgüyle bahseden Alex de Souza; "Beşiktaş özellikle son 2 yıldır Avrupa’da gösterdiği performansla adından çok söz ettirdi. Artık sizi tüm dünya tanıyor. Beşiktaş çok dikkat edilmesi gereken rakip olarak gösteriliyor. Bu, Türk futbolu adına önemli bir gelişme. Son 2 sezon şampiyon olmak da büyük başarı. Şenol hoca hakikaten farklı bir teknik adam. Oyuncunun ruh halinden anlayan, nasıl verim alacağını bilen bir yapısı var. Onun da takımın başında oluşu fark yaratıyor" şeklinde konuştu.