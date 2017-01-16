Fikret Orman: Bu sene şampiyon olacağız

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, son 3 yıldır yapmak istedkleri bazı transferlerin engellendiğini ve kulüpleri hakkında algı operasyonlarının devam ettiğini kaydetti.

BU SENE DE ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Türk kulüplerinin genel olarak bu problemi yaşadıklarına vurgu yapan Orman'ın, "Bizim bugüne kadar ödediğimiz paralar ortada. Türkiye'de bazı oyuncular astronomik rakamlar alıyor ve oynamıyor. Kimse bunları konuşmuyor. Bizim mali başarımız ortada ama konuşan yok. Ligde ikinci kez üst üste şampiyon olmak istiyoruz ancak maalesef içimizden bile bize sallayanlar var. Her şeye rağmen Allah'ın izniyle bu sene de şampiyon olacağız." diye konuştuğu ifade edildi.

HOCAMIZLA BİLE UĞRAŞIYORLAR

Başkan Orman, "Bu sene de benzer şeyler yaşandı. Algı operasyonları devam ediyor. Hocamızla bile uğraşıyorlar. Ama her türlü engeli aşacağız. Bizi durduramayacaklar" yorumunu yaptığı aktarıldı. Başkan Fikret Orman'ın son dönemde talip oldukları oyuncuların Türkiye'ye gelmek istemediklerinin de altını çizdiği belirlendi.

SANKİ BEŞİKTAŞ BATMIŞ

Yönetici arkadaşlarıyla önceki gün yemekte buluşan ve son durumu masaya yatıran Başkan Orman'ın "UEFA tarafından borç durumu riskli olan kulüplerin listesi yayınlandı. İçinde Beşiktaş yok ama konuşulanlara ve yazılanlara bakılınca, sanki Beşiktaş batmış... Bu kulüp nerelerden bugünlere geldi kimse konuşmuyor. Hırvatistan Milli Takımı'nın genç stoperini aylarca izleyerek aldık, fakat hala çamur atanlar var. Bir maçını dahi izlemeden bu futbolcumuzu kötülüyorlar" ifadelerini kullandığı öğrenildi.