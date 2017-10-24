Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, şehit Kurmay Albay Gökhan Peker'in adını taşıyan ve yenileme çalışmaları tamamlanan okulun açılışına katıldı. Orman burada gündeme dair açıklamalar yaparken Caner Erkin'in Mete Kalkavan'a küfür ettiği pozisyonu da yorumladı.

CANER'İ TASVİP ETMİYORUM AMA YEDİRMEM

Caner'in küfürleri hakkında konuşan Orman; "Futbolda kazanma hırsı iyi bir şeydir ama o hırs Beşiktaş ilkeleri içinde olmalı. Dün Caner'in yaptığını açıkcası hiç beğenmedim, bizim camiamızın mensubunun böyle hareketler içinde olmaması lazım. Ama bakıyorum basında oyuncum üzerinde hemen bir kampanya başlıyor, yok öyle o kadar da kolay değil." dedi.

Fikret Orman: Caner gözümüzün nuru - İZLE

Caner'in cezasını varsa Beşiktaş'ın vereceğini belirten Fikret Orman; "Caner bizim gözümüzüz nuru, pırlanta gibi çocuk. Kimse öyle bir şeye yeltenmesin, cezası varsa bizim disiplin kurulumuz cezasını görür ama camia olarak da böyle şeylerin arkasında olmadığımız herkes bilir. Caner de Beşiktaş'ın etik kurallarına uyacak, hırsına sahip olacak, hırsı zekasının önüne geçmeyecek."

Caner Erkin'den Mete Kalkavan'a ağır küfürler