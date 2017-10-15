Fikret Orman: Cezalarını çekecekler

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman beIN SPORTS özel açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği maçında takımın kazanma arzusundan uzak olduğu söyleyen Orman, taraftarlarını Monaco maçında sevindireceklerini belirtti.

Başkan Orman, Caner-Talisca kavgasına da değindi.

KAZANMA ARZUSUNU GÖREMEDİM

Gençlerbirliği maçında üzüldüm tabii çok üzüldüm. Maç kaybedersin kazanırsın bunlar sporun içinde olan şeyler. Kazanma arzusu göremediğim için çok rahatsız oldum. Tabii ikinci yarının başında kırmızı kart takımın dengesini biraz bozdu ama kötüydük. Rakibimiz de çok dar alanda oynadı. Birbirlerine çok yapışık oynadılar. Şanslılardı, golü buldular. Kırmızı kart da onlar için avantaj oldu, bizim açımızdan kötü bir gündü.

MONACO'DA SEVİNDİRECEĞİZ

Hiçbir maç oynamadan kazanılmaz. Gençlerbirliği maçında taraftarımızı üzdük, Monaco'da da sevindirme gayreti içinde olacağız. 6 maçın 2'sini oynadık yüzde 33. 66'sı duruyor.

CEZALARINI ÇEKECEKLER

Caner ile Talisca arasındaki tartışmaya da değinen Orman, "Futbolcular arasında olur böyle şeyler. Aile içerisinde olan şeyler. Biz de yöneticilerle kavga etmiyor muyuz, ediyoruz, tartışıyoruz. Bunlar hep ailenin içinde olan şeylerdir. Adrenalinin yüksek olduğu zamanlarda bu tip şeyler olur. Çok abartılmasına kızdım açıkçası. Yok uçan tekmeler onlar bunlar, bir de mevzunun açığa çıkması. Mevzunun dışarı çıkması da çok önemli değil. Netice itibarı ile yalan bir şey de değil. Her ikisi ile de görüştük, üzüldüklerini belirttiler ama cezalarını çekecekler" dedi.