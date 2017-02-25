Fikret Orman Divan Kurulu üyelerine stadı kapattı

Beşiktaş yönetimi ile Divan Başkanı Yalçın Karadeniz arasındaki gerginlik yeni bir boyut kazandı.

Hatırlanacağı gibi Denetim Kurulu, Karadeniz'i, kulüp borcunu bilinen rakamdan fazla göstererek üyelere mesaj yoluyla göndermesini, kulüp tüzüğünün 47 ve 47/C maddesine dayandırarak Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.

ARTIK BAŞKAN DEĞİLSİN

Mahkeme kararları sonrasında seçime gitmesi istenilen Beşiktaş Divan Kurulu başkanı Yalçın Karadeniz geçen hafta yaptığı çağrı ile bugün Divan Kurulu'nu toplantıya çağırmıştı.

Siyah Beyazlı yönetim ise Disiplin Kurulu'nun verdiği kınama cezası ile Yalçın Karadeniz'in başkanlığının düştüğünü söyleyerek bu günkü Divan Kurulu toplantısının yasal olmadığını açıklamıştı.

FİKRET BAŞKAN STADI KAPATTI

Hatta dün akşam üyelere mesaj gönderen yönetim toplantıya gitmemeleri çağrısında bile bulundu. Yalçın Karadeniz ise toplantı çağrısını geri çekmedi ve üyeleri Arena'ya çağırdı.

Beşiktaş yönetimi son hamlesini bu sabah yaparak Arena'yı tamamen kapattı.

Divan Kurulu üyeleri stada geldiklerinde tüm kapıların kapandığını hatta ortada hiç güvenlik ve otopark hizmeti bile olmadığını görünce statta tek açık yer olan kafenin önünde toplandı.