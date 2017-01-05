Fikret Orman: Eto'o ile ilgilenmiyoruz desem yalan olur

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Antalyaspor'un golcüsü Samuel Eto'o transferiyle ilgili görüştüklerini doğruladı.

KISMETSE OLUR

Orman, Lig TV'ye yaptığı açıklamada, "Eto'o ile ilgilenmiyoruz desek yalan olur. Antalyaspor ve Beşiktaş'ın çıkarları uyuşursa transfer gerçekleşir. O yüzden Eto'o kısmetse olur. Aboubakar ile ilgili fikrim hep pozitif. Cenk zaten Milli Takımın gol kralı, Eto'o da olursa olur." ifadelerini kullandı.

Caner Erkin'in sözleşmesinin durumu hakkında da görüş belirten Orman, "Caner'le ilgili ilk yaptırımımızı yaptık. Roma'da evlendirdik kendisini (gülerek). Caner sahaya dönsün de sezon sonuna kadar çok var. Caner'e bir bütün olarak bakmak lazım, önemli bir oyuncu." şeklinde konuştu.