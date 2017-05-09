Fikret Orman: Fenerbahçe şampiyon olmuş gibi sevindi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önceki akşam Arena’da Fenerbahçe’yle 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından bir ilki gerçekleştirdi.

İLK KEZ SOYUNMA ODASINA GİRDİ

Orman, başkanlık kariyerinde ilk kez soyunma odasına indi. Marcelo’nun son dakikada kendi kalesine attığı golün ardından sahalarında 2 puan kaybı yaşamalarının kendisini üzdüğünü söyleyen Orman, bu duruma rağmen yaptığı konuşmayla oyuncularına moral verdi.

ŞAMPİYON OLMUŞ GİBİ SEVİNDİLER

Orman, “Fenerbahçe takımı, maç sonunda beraberliğe şampiyon olmuş gibi sevinirken siz küme düşen takım gibi üzüldünüz. Bu maçı çok farklı kazanabilirdik. 2 golü de biz attık. Ama galibiyet için yeterli olmadı. Şimdi başınızı dik tutun. Kalan 4 maçta Türkiye’nin en büyüğü değil, tek büyüğü olduğunuzu gösterin. Stadımıza gelen 40 bin taraftar ve maçı ekranları başından takip eden milyonlar adına alınlarınızdan öpüyorum” dedi.