Fikret Orman: Futbolcular maç seçiyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, oyuncuların maç seçtiği eleştirisinden ligdeki duruma, Gençlerbirliği karşılaşmasından Cenk Tosun'un transferine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

"EVET MAÇ SEÇİYORLAR"

Futbolcuların oynadıkları rakiplere göre performans sergilediklerini söyleyen Orman "Ligdeki Gençlerbirliği mağlubiyetinin açıklaması olamaz. Rakibin belki de toplam değeri bizim bir oyuncumuza eşit. Gidip mağlup oluyorsunuz. Bunu kabullenemem. ‘Maç seçiyorlar’ diye yorumlar var. Evet, bence de maç seçiyorlar ama ben buna izin vermem” dedi.

"ŞAMPİYONLUK DEMEK PARA DEMEK"

En kısa sürede takımla konuşup ligde toparlanmalarını sağlayacaklarını belirten Orman, “Başakşehir ile birlikte bu çıkış da başlar. Bizim için Avrupa ne kadar önemliyse lig de o kadar önemli. Çünkü, şampiyon olamazsak hiçbir şeyin değeri yok. Şampiyonluk yine Şampiyonlar Ligi ve para demek” ifadelerini kullandı.

"CENK TOSUN HARİKA GİDİYOR"

Fikret Orman, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Cenk tosun ile ilgili olarak da, "Allah nazardan saklasın harika gidiyor. tabii ki teklifler gelecek ama ben devre arasında satışına sıcak bakmıyorum. Nedenini sorarsanız da Şampiyonlar Ligi’nde sürekli gol atan bir oyuncu var. Belki de bizi üst turlara taşıyacak. Her galibiyette para kazanıyoruz. Bunun hesabını yaparsak Cenk'i satacağımız paraya yakın bir para bu galibiyetler ve turdan gelecek. O zaman neden satayım? Sezon sonu istediğimiz rakama elden çıkarırız" diye konuştu.