Fikret Orman: Gaza gelecek değiliz

Galatasaray zaferi sonrasında Süper Lig'deki en yakın takipçisi Başakşehir'le arasındaki 4 puanlık farkı koruyarak zirvedeki yerini iyice güçlendiren Kara Kartal'da, ayaklar yere sağlam basıyor.

Dev mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Fikret Orman, hem ligde hem de Avrupa'da başarı hedeflediklerini ve bu doğrultuda doğru bir planlamayla yollarına devam ettiklerini söyledi.

İşte Fikret Orman'ın açıklamaları;

'ALGI OPERASYONU'

"Uzaydan bir sistem getirmedik. En tepeden en alta kadar herkes işinin en doğrusunu yapmaya çalışıyor. Hatalarımız yok mu, çok var. Çalışan hata yapar. İkinci yarı itibari ile üstümüzde çok algı operasyonları yapıldı. Takıma yansımasın diye bizzat tüm mesaimi Ümraniye'de geçirmeye başladım. İşin yönetimsel kısmı ve özellikle ödemeler konusunda üstümüze düşeni yapmaya çalıştık."

"Türk futbolunda yönetimsel açıdan zaaflar var. Hiçbir kulüp ile en küçük gerilim yaşamak istemiyoruz. Bu konuya özen gösteriyoruz. Beşiktaş'ın geleneğinde saygı, herkesi kucaklayan, ötekileştirmeyen bir yapı var. Spor bizim için dostluk, kardeşlik ve eğlenceden ibaret. Kavga ile çatışma ortamı bizi sadece geriye götürür."

'CENK 26 GOL ATABİLİR'

"Beşiktaş'ın çok güçlü bir kadrosu var. Oynayan, oynamayan bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum. Ama daha başarılı performans gösterme güçleri, kapasiteleri var. Umarım bundan sonra artarak devam eder. Cenk Tosun, 16 gol attı. Bence 26 da atabilir. Talisca, kritik gollere imza attı. Bir o kadar daha atabilir. Quaresma, etkili ama daha fazlasını yapabilir. Çünkü bu potansiyeli var."

'AVRUPA'DA KUPA KALDIRMAK İSTİYORUZ'

"Hep diyorum, başkanlığım süresinde Avrupa'da kupa kaldırmak istiyorum. Bunu Sevilla, Shakhtar yapıyorsa biz neden yapmayalım? Sadece biz değil, diğer Türk takımları da yapmalı. Şampiyonlar Ligi dersem abartmış oluruz. UEFA'da bunu yapabiliriz, yapmalıyız. Beşiktaş artık bir dünya markası... Sezon sonundan itibaren Çin başta olmak üzere Uzakdoğu'ya da açılacağız."