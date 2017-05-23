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Fikret Orman: Gaziantep'te 36 bin Beşiktaşlı olacak

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Gaziantepspor maçında tüm tribünlerde siyah-beyazlı taraftarların olacağını söyledi.

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Fikret Orman: Gaziantep'te 36 bin Beşiktaşlı olacak

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman takımın antrenman yaptığı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

ANTEP'TE TRİBÜNLER BEŞİKRTAŞ'IN

Fikret Orman; "Gaziantep tüm tribünü Beşiktaş'a verdi, heyecanlı bir sezon geçirdik ve artık sonuna geldik. Tüm taraftarımızı Gaziantep'e bekliyoruz. Gaziantep maçı için o bölgeden çok talep vardı, bundan dolayı tüm tribünleri Beşiktaş için açtılar. 36 binle o statta rekor kırabiliriz. Kupayı nerede alacağımızla ilgiili bir planlamamız yok, sadece garantilemek istiyoruz. 3. yıldızı taraftarımız önemsiyor ama Ay-Yıldız'ın yıldızı zaten bizde. 2 sene üst üste şampiyonluk önemli." ifadelerini kullandı.

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