Fikret Orman: Gelsin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırız

Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu Pepe, Beşiktaş'tan önce Galatasaray'a teklif edildi, sarı-kırmızılılar ise yaşı nedeniyle veto etti.

MÜZEYE Mİ KALDIRACAĞIZ

Galatasaray'daki stoper zirvesinde, "Pepe'yi Galatasaray Müzesi'ne mi alacağız? Pepe iyi bir futbolcu ama burada emeklilik hayatı sürmek istiyor. Biz 31 yaşındaki Gomis'i alırken bile çok düşündük" değerlendirmesinde bulundukları bildirildi.

Böylece Galatasaray bonservisi elinde olan ancak yaşı 34 olan Pepe'yi ortak bir kararla almaktan vazgeçti.

GELSİN UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ ALIRIZ

Portekizli yıldızın daha sonra Beşiktaş'a önerildiği ve yapılan görüşmelerin ardından bir hayli yol kat edildiği öğrenildi.

Tecrübeli stoper hakkında konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Pepe gibi bir oyuncuyu kaçırmamak lazım. Görüşmeleri belli bir noktaya getirdik. Şartları biraz daha zorlayalım. Takım içindeki dengeler de bozulacak belki ama Pepe gelirse geçen sezon özellikle Avrupa maçlarındaki sıkıntıları tekrar yaşamayız. Marcelo ile yan yana oynarlarsa da inanıyorum ki Şampiyonlar Ligi’nde çok iyi yerlere geliriz, Avrupa Ligi’nde ise şampiyon oluruz” ifadelerini kullandı.