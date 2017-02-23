Fikret Orman Hapoel'in kadın sahibini ağırladı

Aziz Yıldırım: Biz buradayız Beşiktaş nerede

Advocaat: Bana göre herkes suçlu

Advocaat'tan muhabire fırça: Sen bir yalancısın

Dick Advocaat, tazminatını almak için istifa etmediğini ima eden muhabire sert bir dille cevap verdi.

Advocaat'tan muhabire fırça: Sen bir yalancısın

Advocaat'ın Krasnodar karşılaşmasının ardından yaptığı ikincilik ve Türkiye Kupası açıklamaları sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

1 UEFA'da gecenin golü Federico Bernardeschi'den - İZLE Bernardeschi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Borussia Mönchengladbach-Fiorentina maçında attığı jeneriklik golle izleyenleri büyüledi.

2 Curlingde Rusları yendik yarı finale çıktık Erzurum'da düzenlenen EYOF 2017'de curling kızlarda Türkiye A Takımı Rusya'yı 6-4 yenerek 4'te 3 yaptı ve yarı finale yükseldi.

3 Tudor'a Real'den teklif gelirse gider misiniz diye soruldu Igor Tudor, ''Real Madrid'den teklif gelirse gider misiniz?'' şeklindeki soruya ''G.Saray'a şampiyon olmaya geldim'' diyerek cevap verdi.

4 Sneijder'den Tudor yorumu Tudor ile henüz antrenman yapamadığını söyleyen Sneijder, ''Umarım bize iyi şeyler getirir'' dedi.

5 Barcelona'nın genç yeteneği muazzam bir gol attı - İZLE Jordi Mboula, UEFA Gençlik Ligi'nde oynanan Barcelon-Borussia Dortmund maçında attığı jeneriklik golle izleyenleri mest etti.

6 Aziz Yıldırım: Namazla iyi insan olunmuyormuş Aziz Yıldırım, bugün görülen 'Şikede kumpas davası' öncesi kulüp binasında gazetecilerle sohbet toplantısı yaptı.

7 Fenerbahçe'den Hamza Hamzaoğlu atağı Advocaat ile yolları ayırmayı planlayan F.Bahçe yönetimi, bir süredir boşta olan Hamza Hamzaoğlu'na teklif yapmaya hazırlanıyor.

8 Volkan Demirel: Türkiye'de başka takımda oynamam Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, kulübün kendisini istememesi durumunda kariyerine Avrupa'da devam edeceğini söyledi.

9 Advocaat'tan muhabire fırça: Sen bir yalancısın Dick Advocaat, tazminatını almak için istifa etmediğini ima eden muhabire sert bir dille cevap verdi.