Fikret Orman Hapoel'in kadın sahibini ağırladı

Başkan Fikret Orman, UEFA Delegesi Dennis Cruise, Hapoel Beer-Sheva kulübünün sahibi Alona Barkat ile kulübün CEO’su Asi Rahamim’i Arena’da bulunan White Pepper-By Divan Restoran’da ağırladı.
Yemekte; Erdal Torunoğulları (Dış İlişkiler, UEFA’dan Sorumlu), Şafak Mahmutyazıcıoğlu (Hukuk, Bakırköy Tesisi’nden Sorumlu, İcra Kurulu Üyesi) ve Genel Koordinatör Levent Çifter de yer aldı.
HEDİYE VERDİ
Sıcak bir ortamda geçen yemek sonrasında Başkan Fikret Orman, UEFA Delegesi Dennis Cruise ve Hapoel Beer-Sheva sahibi Alona Barkat’a çeşitli hediyeler takdim etti.