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Fikret Orman: Herkes bize karşı

Şampiyonluk yarışını değerlendiren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Bu sene herkes birlik oldu, bizim karşımıza duruyor" dedi.

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Fikret Orman: Herkes bize karşı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bursaspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, herkesin kendilerine karşı olduğunu hissettiğini dile getirdi.

İşte Fikret Orman'ın açıklamaları;

HERKES BİZE KARŞI

"Kazandık, kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde 3 maç var. 3 maçı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz."

"Dürüstçe söyleyeyim, biz o kadar stresliyiz ki. Ben özellikle sağlıklı maç izleyip yorum yapabilecek durumda değilim. Yapacağım yorumlar çok doğru olmaz, spor yazarlarımız daha iyi yapar."

"Geçen sene Beşiktaş'ın şampiyon olmasını herkes çok istiyordu ama bu sene herkes birlik olmuş bizim karşımızda gibi hissediyorum."

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