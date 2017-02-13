Fikret Orman: Hocam sorun mu var

Dün özel işleri nedeniyle ABD’ye giden başkan Fikret Orman, yolculuk öncesinde Şenol Güneş ile bir görüşme yaptı.

Birlikte yenilen yemekte Orman, bazı oyuncularda performans düşüklüğü yaşandığını ve takım içinde bir sorun olup olmadığını sordu.

'ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ'

Güneş ise, “Bir sıkıntı yok. Zaman zaman bu tip dalgalanmalar olabilir. F.Bahçe maçının yansımasını Karabük karşısında gördük. Bazı oyuncularımız istediğimiz seviyede olmasa da en kısa sürede toparlayacaklar” yanıtını verdi.

Başkan Orman da “Hocam size güveniyoruz. Şampiyonluğa inanıyoruz. Şahsım ve yönetim olarak sonuna kadar arkanızdayız” diyerek Güneş’e ve takıma olan güvenini gösterdi.f