Fikret Orman: İlk önce müslüman ülkelere gideceğiz

Başkan Fikret Orman, Beşiktaş Kulübü 2016 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

MÜSLÜMAN ÜLKELERE GİDECEĞİZ

Beşiktaş'ın Manchester United gibi globalleşmesi gerektiğini belirten Fikret Orman, bundan sonra yapılacak açılımların ilk önce müslüman ülkelere ve Türki devletlere yapılacağını belirterek "Artık sık sık Endonezya/Malezya gibi müslüman; Azerbaycan gibi Türki, Çin gibi nüfusu yoğun ülkelere gidip geleceğiz." dedi.

RAKİPLERİMİZDEN DAHA FAZLA KAZANIYORUZ

Başkan Orman, Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha fazla gelir elde ettiklerine değindi ve "İki önemli rakibimiz bizden iki misliden daha fazla gelir elde ediyordu. Şu anda iki rakibimizden yüzde 30 daha fazla gelir elde eden kulüp haline geldik. Herkesi memnun etmeye gayret ettik. Çok sayıda reklam filmleri çekiliyor. Türkiye’nin en değerli formasıyız. 16 milyon dolarlık forma gelirimiz var. gelirlerimiz bir noktaya geldi. Yeni projelere ihtiyacımız. Artık yüz bin kongre üyesi değil de yüz milyon taraftara oynamamız lazım." şeklinde konuştu.