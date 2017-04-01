Fikret Orman: İmkansız denilen yıldızı alacağım

Bu sezon hem Süper Lig’de hem de Avrupa Ligi’nde zafer yolunda önemli mesafe kat eden Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonun transfer planlamasını sürdürüyor.

Bu sezon Beşiktaş Arena’dan 42 milyon Euro, Avrupa Kupaları’ndan ise şimdiye kadar yayın gelirleri hariç 25 milyon Euro kasasına koyan Kartal, sezon sonu dünyaca ünlü bir süper yıldızı kadrosuna katarak bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

HÜCUM HATTINDA OYNUYOR

Fitili ateşleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın yakın çevresiyle paylaştığı bilgiye göre Siyah-Beyazlılar’ın kadrosuna katacağı önemli ismin santrfor ya da gole yönelik hücum oyuncusu olacağı kaydedildi.

YILLIK ÜCRETTE SINIR YOK

Son yıllarda maddi anlamdaki en rahat dönemlerinden birini geçiren Kartal’da Fikret Orman’ın sansasyon yaratacak transferi bonservis bedelini düşük tutup, yıllık ücret konusuna bonkör davranarak bitireceği öğrenildi. Orman’ın verdiği müjde, “Önümüzdeki sezon öyle bir yıldızı kadromuza katacağız ki haberi duyan taraftarımız da diğer rakipler de inanamakta zorluk çekecek. Türkiye’ye gelmesi mümkün olmadığı düşünülen bu yıldız için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Gelecek oyuncu, bizim Avrupa arenasında da en etkili temsilcimiz olacak” sözleriyle geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞARTI VAR

İsmini sır gibi sakladığı süperstarın Beşiktaş’a gelmek için şartları olduğuna da vurgu yapan Orman’ın, “Hedefimizdeki oyuncunun Beşiktaş’a gelmek için en önemli şartı Şampiyonlar Ligi. Biz de iki kupa hedefimizden en az birini gerçekleştirmeye çok yakınız. İmzalar atıldığında yer yerinde oynayacak” sözlerini sarfettiği öğrenildi.