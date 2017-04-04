Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, NTV Spor'un canlı yayın konuğu oldu.

Üst üste oynayacakları Trabzonspor, Lyon, Başakşehir ve Fenerbahçe maçları hakkında konuşan Orman, 3 aylarda bu zorlu süreci iyi atlatmak istediklerini söyledi.

Fikret Orman: İnşallah 3 aylardaki maçları iyi geçiririz - İZLE

İNŞALLAH 3 AYLARI İYİ GEÇİRİRİZ

Orman, "Beşiktaş'ta günün lafları 'Güneşli günler' diyorlar, öyle günlerdeyiz. Önümüzdeki üç ayı da, bizim ramazan gelmeden önce üç aylar dediğimiz bölümü de iyi geçirmeyi ve Beşiktaş taraftarını mutlu etmeyi Allah bize nasip etsin. Önümüzde zorlu bir maç trafiği var, hem futbol hem baskketbol hem de diğer branşlarda." şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

Trabzonspor (D)

Lyon (D)

Lyon

Adanaspor

Başakşehir (D)

Fenerbahçe

Bursaspor (D)

ŞENOL GÜNEŞ İLE SÖZLEŞME UZATILACAK MI?

Fikret Orman, Şenol Güneş'in sözleşmesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Orman; "Şenol Hoca çalıştırdığı tüm takımlarla 1 yıllık sözleşme yapmış. Biz devam etmek istiyoruz. Şenol Hoca da istiyor. Ayrıca Şenol Hoca ve bizim bir B planımız yok. Şenol Güneş'in ayrılacağı yönünde haberler çıkaranlar bizi karıştırmaya çalışıyorlar." dedi.

"CANER'İ ALMAK İSTİYORUZ"

Sezon başından Inter'den kiraladıkları Caner'in bonservisi de almak istediklerini ifade eden Orman; "Caner'in bonservisini almak istiyoruz. Ben kişilik olarak da Caner'i çok beğeniyorum. Sezon sonu Inter'le bonservisini konuşacağız. Herkesin istediğini vermeyiz." dedi.