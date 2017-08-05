Fikret Orman: İnşallah Süper Kupa'yı almak nasip olur

Orman, Kuşadası Beşiktaşlılar Derneği tarafından bir otelde düzenlenen şampiyonluk galasına katıldı.

Bu kadar mutlu siyah-beyazlı taraftarları bir arada görmenin çok güzel olduğunu belirten Orman, bu sevinci bir sonraki sezonlarda da görmeyi istediklerini dile getirdi.

"EN ÖNEMLİ ŞEY BEŞİKTAŞ İLKELERİ"

Bugünlere zor günlerden geçerek geldiklerine dikkati çeken Orman, "Ama büyük Beşiktaş camiasına inanan bizler, bu ailenin bir ferdi olarak büyük mücadelelerle bugünlere geldik. Amacımız bunu devam ettirebilmek. Bunun için de önümüzde yapacağımız çok daha büyük işler var. En önemli şey Beşiktaş ilkelerinden uzaklaşmamaktır. Beşiktaşlı mütevazidir, şımarmaz, her yaptığı hareketi Beşiktaş'a yakışır şekilde yapmaktadır. Transferleri de görüyorsunuz. Aynı prensiplerle gidiyoruz. Onun da sonlarına geldik." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH SÜPER KUPA'YI ALIRIZ"

Pazar günü Atiker Konyaspor'la Süper Kupa mücadelesi vereceklerini anımsatan Orman, şunları kaydetti:

"İnşallah Allah bize Süper Kupa'yı almayı nasip eder. Ondan sonraki hafta da lig başlıyor. Ardından Şampiyonlar Ligi kurasını çekeceğiz ve hep beraber güzel bir yol yolculuğa başlayacağız. Yine söylüyorum zor bir yolculuk olacak. Her geçen yol biraz daha zor oluyor. Ama mutlu sona ulaşacağımıza inancım tamdır. Bunun için birbirimize kenetlenmemiz ve efendiliğimizden ödün vermeden hareket etmemiz lazım."





Kuşadası Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Cenk Özer ise amaçlarının her zaman Beşiktaş camiasına destek vermek olduğunu ifade etti.

Beşiktaş marşlarının söylendiği gece çeşitli çekilişlerle devam etti.