Fikret Orman'dan TFF'ye Talisca başvurusu

Geçtiğimiz hafta oynanan ve 1-1 sona eren Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel'e orta parmağını gösteren Talisca PFDK'ya sevk edildi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 2 ile 5 maç arası men edilmesi beklenen Brezilyalı futbolcunun ceza almaması için TFF'ye savunma başvurusu yaptı.

KENDİSİYLE ÇELİŞTİ

Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlı taraftarlara dil çıkardığı için ceza alan Van Persie hakkında konuşan Orman, "Bizim futbolcumuz olsaydı yapmazdı. Çünkü kültürümüzde yok" demişti.

CEZA VERMEYİN BAŞVURUSU

Ancak Talisca'nın Volkan Demirel'e yönelik yaptığı el hareketi Fikret Başkan'ı mahcup etti. Orman, oyuncusunun ceza almaması için TFF'ye savunma başvurusunda bulundu.

VAN PERSİE İÇİN NE DEMİŞTİ?

Orman aylar önce yaptığı açıklamada, "Mesela Fenerbahçe ile oynadığımız son maç... Van Persie bize gelmek istiyordu. Gelseydi, Beşiktaş'ta oynuyor olsaydı derbide o hareketi yapar mıydı? Bizde yapmazdı. Bizim kulüp kültürümüzde yok." demişti.



