Fikret Orman: Keşke Lyonlular da gelse

Siyah-Beyazlılar’ın 1 numarası Fikret Orman, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Lyon’la oynayacakları karşılaşmayla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Fanatik'e konuşan Orman, takımına güvendiğini ve 2-1’lik ilk maçın ardından Arena’dan perşembe günü galibiyetle ayrılıp yarı final bileti alacaklarını söyledi.

KEŞKE LYONLULAR DA GELSE

Park Olympique Lyonnais’ta geçen hafta oynanan maçta Lyonlular’ın sahaya girmesi ve Beşiktaşlı taraftarlara saldırmasının ardından konuk ekip taraftarlarının İstanbul’a gelmeme kararını değerlendiren Fikret Orman, “Keşke Lyon taraftarı İstanbul’a gelse. Bir maç, olay çıkarmadan nasıl izlenir hepsine gösterirdik. Lyon Kulübü’nün yönlendirmesi sonrasında deplasman tribünümüzün boş kalacak olmasını doğru bulmuyorum ancak yapacak bir şey yok” sözlerini sarf etti.