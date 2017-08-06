Fikret Orman: Lens'i Fenerbahçe'den almadık

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Jeremain Lens transferi ve Talisca'da yaşanan problem için konuştu.

CEVAP VERMEK İSTEMİYORUM

Aziz Yıldırım'ın, "Lens gitsin diye dua ettik" sözlerine cevap verip, vermeyeceği sorulan Orman, "Büyük bir camia, onların da kendi siyasetleri vardır, bir şey söyleyeceklerdir. Polemik olacak bir şey söylemek istemem. Lens'i Fenerbahçe'den almadık biz. Geçen sene Gökhan ile Caner'i de kontratları bitince aldık. Lens de kiralıktı. Bizi çok istedi, biz de onu istedik. Bizim ilgilendiğimiz bir oyuncuydu. Amacımız bir kitleyi rahatsız etmek değil, işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz" dedi.

TALİSCA'NIN BONSERVİSİNİ DE ALACAĞIZ

Talisca'nın lisansını FIFA'dan alacaklarını ve oyuncunun bonservisini almak istediklerini belirten Beşiktaş başkanı, "Benfica'nın bize bir evrak vermesi lazım, vermiyorlar. Önümüzdeki hafta FIFA'dan alırız lisansını, biter, gider. Burası bir huzur ailesidir. O da büyük çıkış yakaladı, dünya çapında talepleri vardır. Bu seneden sonra 1 senelik sözleşmesi kalıyor, herhalde uzatsın diye baskı yapıyorlar. Biz onun da bonservisini alacağız inşallah" ifadelerini kullandı.