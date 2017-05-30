Fikret Orman: Lens'le ilgileniyoruz

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, beINSports'ta Şansal Büyüka'nın konuğu oldu. Birçok konuda önemli açıklamalar yapan Orman, Fenerbahçeli Lens'in transferi konusunda da konuştu.

"JEREMAİN LENS İLE İLGİLENİYORUZ"

Yeni sezon için transfer sorularına yanıt veren Fikret Orman; "Jeremain Lens ile Fenerbahçe'ye gelmeden ilgilendik. Lens çok iyi bir oyuncu. Dinamo Kiev'e gitmeden de Lens ile ilgilendik. Kiev'de savaş çıkınca gelmek istedi. Geçen sene alacaktık. Devre arasında ayrılma şartı istemişti, biz bunu kabul etmedik. Beşiktaş sıçrama tahtası değil. Beşiktaş araç değil amaçtır. Bakacağız, transferinde çok ısrarlı değiliz. Ondan daha fazla düşündüklerimiz var. Kimi almadıysak hayırlı oldu, kimi aldıysak da hayırlı oldu. Bu bizim şansımızdı" diye konuştu.





"OĞUZHAN'I LEİCESTER'A SATMAM"

Takımdan ayrılacak oyuncular olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine Orman; "İyi teklif alanı gönderebiliriz. Oğuzhan'a çok ciddi teklifler olduğu doğru değil. Cenk Tosun'u da Çin'e satmayacağımı söyledim. Oğuzhan sadece üst düzey bir kulübe gidebilir. Leicester mesela, Oğuzhan'ı Leicester'a satmam. İyi bir kulübe gitsin yani. Oğuzhan, benim gibi duygusal biri. Ailesi de çok kaliteli, ailemizin parçası, evimizin oğlu gibi. Öyle bir kulüpte yapamaz, biliyorum" dedi.