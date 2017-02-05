Orman maç sonunda şunları kaydetti:

"Bu bizim için çok önemli bir maç değildi ama Fenerbahçe'yle oynanınca önemli oldu. Demeçler vesaire ortam çok gerildi. Ligde lider olarak yolumuza devam ediyoruz. 3. yıldızı takacağız. Fubol sahada oynanan bir oyun, gereksiz bir gerginlik oldu. Çok önemli değil, bu süt kupası neticede... Tosic'in yaptığı takımı 10 kişi bırakmaktı, yanlış yaptı. Hakemin performansı iyi değildi ama gergin bir maçtı. Hakemi konuşmayacağım.. Herkes kazasız, belasız evine gitsin, yeterli..."

Fikret Orman maç sonunda açıklamalarda bulundu-İZLE