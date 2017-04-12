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İbrahim Çolak yaptığı hareketle tarihe geçti

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1 Alex'ten Aykut Kocaman yorumu: F.Bahçe için üzgünüm Sarı-lacivertli kulübün Aykut Kocaman ile prensipte anlaşması hakkında konuşan Alex de Souza, ''F.Bahçe için üzgünüm'' dedi.

2 Galatasaray'da gece yarısı kriz toplantısı Galatasaray'da Başakşehir hezimetinin ardından gece yarısı toplanan 6 futbolcu, yönetime 'Ya Tudor ya biz' dedi.

3 Fikret Orman Mandzukic için İtalya'da Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Mandzukic'i yakından takip etmek için İtalya'ya giderek Juventus-Barcelona maçını izledi.

4 Juventus Barcelona'yı farklı yendi Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus evinde Barcelona'yı 3-0 mağlup etti.

5 Patlama sonrası Emre Mor'dan ilk haber geldi Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, genç futbolcunun güvende olduğunu ve korkulacak bir şeyin olmadığını söyledi.

6 Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi patlama Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bu akşam oynanacak Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi bir patlama meydana geldi.

7 Quaresma'nın Lyon maçı öncesi durumu belli oldu Trabzonspor maçında sakatlanan Quaresma'dan, Beşiktaş'a UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Lyon maçı öncesinde kötü haber geldi.

8 Trabzonspor'da iki transferde sona gelindi Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Trabzonspor yönetimi, Tunay Torun ve Emre Akbaba ile prensipte anlaşmaya vardı.

9 Şike operasyonunun Zaman'la ilişkisi iddianamede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı İsmet Bozkurt'un hazırladığı iddianamede şike kumpası da yer aldı.