Fikret Orman Mandzukic için İtalya'da

İki dev takımın kıyasıya mücadele edeceği zorlu karşılaşmada Juventus, Barcelona'yı 3-0 mağlup etti.
Juventus'un gollerini 7. ve 22. dakikada Paulo Dybala, 55. dakikada ise Giorgio Chiellini kaydetti.
FİKRET BAŞKAN DA MAÇTAYDI
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile transferden sorumlu yönetici Umut Güner, Mario Mandzukic'i canlı izlemek Juventus Arena'da yer aldılar.
MANDZUKİC'İ İZLEDİ
Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Juventus'un Hırvat oyuncusu Mandzukic, maçta 11'de forma giydi. 63. dakikada sarı kart gören futbolcu maçta 90 dakika boyunca forma giydi.
Başkan, gelecek sezon kadrosuna katmayı planladığı Hırvat golcüyü canlı olarak izleyerek bilgi edindi.