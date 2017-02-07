Fikret Orman: Özür diliyorum

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş başkanı Fikret Orman kamuoyundan özür diledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yle oynanan mücadeleyi 1-0 kaybeden ve kupaya veda eden Beşiktaş'ta derbide yaşananları değerlendiren başkan Fikret Orman, "Ne kadar provoke edilirse edilsin biz bu olayların içinde yer almamalıydık. Ben tüm kamuoyundan bunun için özür diliyorum" dedi.

'POLEMİĞE GİRMEMEM GEREKİYORDU'

Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Gerçekten çok üzgünüm. Skorla alakalı değil bu. Ezeli rekabette olan şeyler bunlar. Ancak futbol konuşulmadı. Farklı bir kulübüz. Böyle bir fotoğraftın içinde olduğumuz için üzgünüm. Futbolcuların böyle şeylerle anılması hoş değil. Ne provokasyon olursa olsun, bizim buna alet olmamamız lazımdı,üzgünüm. Nasıl bir provakasyon olursa olsun, içinde olmamamıza rağmen. Yaptığımız bir hata varsa da kamuoyundan özür diliyorum. Bende de hatalar var. Polemiğe girmemem lazımdı. Fenerbahçe'ye kupada başarılar diliyorum."