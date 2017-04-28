Fikret Orman: Ramazan ayında kutlama yapmam

Beşiktaş'ın şampiyonluğu kazanması halinde Karadeniz ve Güneydoğu şehirlerinde organize edilecek kutlamalara katılacağını söyleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, şampiyonluğun ramazan ayına denk gelmesi halinde kutlama yapmayacağını belirtti.

Geçen sezon kazanılan şampiyonluğun ardından Avrupa'da da kutlamalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Orman, şu ifadeleri kullandı:

RAMAZAN'DA KUTLAMA YAPMAM

"Bu benim değil Beşiktaşlıların yaşayacağı bir sevinç. Beşiktaş büyük bir camia. Süre yeterli olursa ramazana kadar kutlamalara katılmak istiyorum. Çok yerden talep var. Eğer şampiyon olursak Karadeniz'de, Güneydoğu'da bir şeyler yapmak istiyorum. Hep aynı bölgedeki insanları mutlu etmektense biraz da başka bölgedeki insanlarla temas olmasını istiyorum. Biz Beşiktaş'ı öyle ayağa kaldırdık. Sevgilerle, dualarla Beşiktaş bir yere geldi. Böyle gitmesine de gayret ediyorum. 7 Mayıs'ta Fenerbahçe maçı var, sonra Bursaspor ve Kasımpaşa maçları var. Şampiyonluk ramazana denk gelirse kutlama yapmayı düşünmüyorum."















