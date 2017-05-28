Fikret Orman Ramazan'da kutlama yapmayacak

Spor Toto Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta kutlamalar yurdun dört bir yanında sürüyor.

KUTLAMA YAPMAYACAĞIM

15. kez şampiyon olarak 3. yıldızı takan siyah-beyazlılarda Başkan Fikret Orman, haftalar önce Beşiktaş'ın dualarla bu başarıları yakaladığını, Ramazan ayına denk gelmesi durumunda kutlamalara katılmayacağını söylemişti.

DUALARLA BU GÜNLERE GELDİK

Orman, "Bu benim değil Beşiktaşlıların yaşayacağı bir sevinç. Beşiktaş büyük bir camia. Süre yeterli olursa Ramazan'a kadar kutlamalara katılmak istiyorum. Çok yerden talep var. Eğer şampiyon olursak Karadeniz'de, Güneydoğu'da bir şeyler yapmak istiyorum. Hep aynı bölgedeki insanları mutlu etmektense biraz da başka bölgedeki insanlarla temas olmasını istiyorum. Biz Beşiktaş'ı öyle ayağa kaldırdık. Sevgilerle, dualarla Beşiktaş bir yere geldi. Böyle gitmesine de gayret ediyorum. 7 Mayıs'ta Fenerbahçe maçı var, sonra Bursaspor ve Kasımpaşa maçları var. Şampiyonluk ramazana denk gelirse kutlama yapmayı düşünmüyorum." şeklinde konuşmuştu.