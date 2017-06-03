Fikret Orman sahur programına katıldı

Başkan Orman'a Şampiyonluk kutlamasının yapılmayacağının doğru olup olmadığı soruldu. Fikret Orman, "Maç bitiş saati ile iftar saati aynı zamana denk geliyor. Stadın karşısında Dolmabahçe Camii var. İnsanlar teravihe gidiyor. Bizim sanatçılarla orada şampiyonluk kutlamamız doğru olmaz." dedi.

"ALLAH BANA ŞOV TRANSFERİ NASİP ETMESİN"

Fikret Orman'a yapılacak transferler de soruldu. Orman "Henüz transfer yapmadık, daha ligi kapatmadık." dedi. Yıldız futbolcu transfer edilecek mi? sorusuna ise "Dünyaca ünlü yıldız değil, isimlerdense bize faydalı olacaklara yoğunlaşıyoruz. Transferle şampiyon olamıyorsunuz. Ben milleti sevindirmek istiyorum ama önemli olan faydalı oyuncu almak. Hiç öyle bir egolarım filan yoktur. Aman transfer yapalım diye. O şov için yapılan bir şey. O iyi bir şey yapmak için yapılan bir şey değil. Allah bana şov transferi nasip etmesin." dedi.

"SÖZLERİM BAŞKA YERE ÇEKİLİYOR AMA ALLAH NİYETİMİ BİLİYOR"

'Beşiktaş Euroleague'e katılacak mı?' sorusu soruldu. Başkan Orman daha önce yaptığı açıklamaları hatırlatarak, "Ben o sözleri Fenerbahçe'nin başarısını küçümsemek için söylemedi. Sadece toplanan paralar nereye dağıtılıyor konusunda bir itirazım oldu. Allah Türk takımlarına büyük başarılar nasip etsin. İşine gelenler konuyu başka yerlere çekiyor ama Allah benim niyetimi biliyor." dedi.

"HACCA GİTMEDİM AMA UMREYE GİTTİM"

Orman'a hacca gidip gitmediği de soruldu. Orman "Hacca hiç gitmedim ama 6-7 defa umreye gittim." diye cevap verdi.