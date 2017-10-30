Fikret Orman: Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynarız

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman önemli açıklamalar yaptı.

Takımın durumunu değerlendiren Orman, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarı elde edebileceklerini belirtti.

"İNŞALLAH YARI FİNAL OLABİLİR"

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki durumunu değerlendiren Fikret Orman "Gerçekçi olarak hedef grubu geçmek olur. Grubu geçtikten sonra kura ile alakalı. Çok büyük atmaya, tutmaya gerek yok. İyi bir kura çekebilirsek, ilk 8'e kalabilir. İlk 8'deki de yine kura ile alakalı, o günkü takımın şartlarıyla, sakatlıklarıyla, modu ile alakalı. İnşallah yarı final olabilir'' dedi.

Orman Barcelona'yı ister misiniz sorusunu esprili bir şekilde ''Barcelona'yı önümüzdeki sene Süper Kupa finalinde istiyoruz'' diye cevapladı.