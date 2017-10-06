Fikret Orman Santos'un 4 oyuncusuna talip

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Milli maç arasını fırsat bilerek transfer görüşmeleri yapmak için Brezilya'ya gitmişti.

Brezilya basını Fikret Orman'ın izlediği futbolcuları ortaya çıkardı.

SANTOS BAŞKANI'YLA YEMEKTE GÖRÜŞTÜ

Fikret Orman'ın Brezilya Ligi'nde oynanan Palmeiras-Santos maçını izlediği ve maçın ardından Santos Başkanı Modesto Roma Junior ile buluşup yemek yediği öğrenildi.

Orman'ın bu görüşmede Santos'un 4 futbolcusu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

37 YAŞINDAKİ GOLCÜ OLİVEİRA DA LİSTEDE

Fikret Orman'ın transferi için görüş aldığı futbolcuların 22 yaşındaki defans oyuncusu Lucas Verissimo, 23 yaşındaki sol bek Zeca, 10 numara pozisyonunda oynayan Lucas Lima ve 37 yaşındaki tecrübeli golcü Ricardo Oliveira olduğu belirtildi.

OCAK AYINDA BEDAVAYA GELECEKLER

Santos'ta oynayan bu 4 futbolcudan Lucas Lima ve Ricardo Oliveira'nın sözleşmelerinin Ocak ayında sona ereceği ve futbolcuların bonservis ödenmeden transfer edilebileceği kaydedildi.