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Fikret Orman: Talisca idmana çıkmazsa zam yapmam

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, henüz İstanbul'a dönmeyen ve maaşının artırılmasını isteyen Andersom Talisca hakkında konuştu.

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Fikret Orman: Talisca idmana çıkmazsa zam yapmam

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan Manchester United’ın ilgisini kullanıp maaşına zam isteyen ve hala İstanbul’a gelmeyen Anderson Talisca’ya gözdağı.

Beşiktaş’ın sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullandığı Anderson Talisca, yeni sezon hazırlıkları 3 Temmuz’da başlamasına rağmen hala İstanbul’a gelmedi.

Başkan Fikret Orman ise Manchester United’ın kendisine olan ilgisini kullanıp, maaşına zam isteyen Brezilyalı yıldıza, menajer Jorge Mendes aracılığı ile ültimatom gibi bir mesaj yolladı.

GELMEZSE 1 KURUŞ ARTIRMAM

Orman’ın, “Önce gelsin, idmanlara çıksın. Sonrasını biz takdir ederiz. Ancak bu şekilde devam ederse maaşını bir kuruş bile artırmam” dediği öğrenildi.

Beşiktaş yönetiminin, bu çağrıya olumlu cevap verip, İstanbul’a dönmesi halinde Talisca ile masaya oturarak 1.5 milyon Euro olan maaşını 2.2 milyon euroya çıkarması bekleniyor.

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