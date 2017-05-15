Fikret Orman: Talisca'ya verilen ceza bence fazla

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe maçının ardından Brezilyalı futbolcuya verilen cezanın ağır olduğu görüşünde.

1 MAÇLIK CEZA BENCE FAZLA

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe ile oynanan derbi sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonal Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Talisca'ya verilen cezaya ilişkin "Talisca'ya verilen 1 maçlık ceza bence fazlaydı." dedi.

BURSA'DAN İYİ AYRILACAĞIZ

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yapılacak Bursaspor-Beşiktaş maçını izlemek için Bursa'ya gelen Orman, Yalova'da İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık'ı ziyaret etti. Emniyet müdürlüğü çıkışında bir basın mensubunun Bursaspor karşısında olası puan kaybı durumunda şampiyonluk yarışının ne olacağına yönelik sorusuna Orman, "Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık'ı seviyorum. Bu yüzden onu ziyaret ettim. İyi moralle geldik. İyi moralle Bursa'dan ayrılacağız." yanıtını verdi.