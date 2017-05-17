Fikret Orman: Tek haram puanımız yok

Fikret Orman, bu karşılaşmayla ilgili olarak hakem hatalarının ön plana çıkarılmasına tepki gösterdi.

"OYNADIĞIMIZ FUTBOL ORTADA"

Fikret Orman açıklamasında, "Bursaspor'u ilk maçta çok güzel ağırlayıp en küçük tatsızlığa izin vermemiştik. Ancak Bursa'da aynı misafirperverliği göremedik. Bu tarz olayların artık geride bırakılması lazım. Kim karşı durursa dursun, emeğimiz ve hakkımızla şampiyon olacağız. Biz sadece adalet istiyoruz. Oynadığımız futbol ortada. Tek haram puanımız yok" ifadelerini kullandı.