Fikret Orman transfer etmek istediği futbolcuyu açıkladı

Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın transfer gündeminde yer alan ismi açıkladı.

DUDU ESPRİSİ

NTVSpor'dan Övünç Özdem'in sorularını yanıtlayan Orman, "Dudu, benim bildiğim Tarkan'ın şarkısı, güzel bir şarkısı'' diyerek soğuk espri yaptı.

İLGİLENDİKLERİNİ İTİRAF ETTİ

Brezilyalı futbolcuyla ilgilendiklerini itiraf eden Orman, ''Dudu bizim ilgilendiğimiz bir oyunucu, şartlarına bakıyoruz, olacak diye bir durum yok ama görüşeceğiz, araştırıyoruz'' şeklinde konuştu.

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