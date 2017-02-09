Fikret Orman: Yine şampiyon biziz

Türkiye Kupası’nda sezonu kapatmasının ardından Süper Lig’deki planlarını gerçekleştirmeye odaklanan Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman, hedefleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

'DERBİYİ GERİDE BIRAKTIK'

İlk olarak Beşiktaş Arena’da Fenerbahçe’ye kaybettikleri derbi ve sonrasında yaşanan olayların takımı olumsuz etkilememesi için elinden geleni yaptığını belirten Orman, “Derbiden sonra hem teknik ekiple hem de oyuncularla tek tek konuştum. Yaptığımız doğruları da yanlışları da masaya yatırdık ve sonrasında polemiklere girmeme kararı aldık. Artık derbiyi geride bıraktık. Bundan sonra herkes kendi işine bakacak” ifadelerini kullandı.

YİNE ŞAMPİYONLUK

Spor Toto Süper Lig’de bu dönemi, ‘3.yıldız sezonu’ olarak gördüklerini belirten Başkan Orman, “Şampiyonluğu çok istiyoruz. Takımımıza ve hocamıza güvenim tam. Önümüzdeki 15 final maçından en iyi sonuçlarla ayrılıp formamıza 3.yıldızı takacağız. Taraftarımız merak etmesin. Biz bu sene de şampiyonuz” diye konuştu.