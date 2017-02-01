Levent Nazifoğlu: Ortamı germe Fikret Orman

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

'BAŞAKŞEHİR MAÇINDA FAVORİYİZ'

4 Şubat Cumartesi Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelecekleri Başakşehir'e de değinen Levent Nazifoğlu, “Başakşehir maçına favori çıkacağımızı düşünüyorum. Rakibimiz de çok güçlü bir takım. Hemen hemen şanslarımız eşit” dedi.

'BRUMA'YA İNGİLİZLER TALİP OLDU'

“Bruma ile her gün konuşuyoruz. O benim oğlum gibi. O çok mutlu. Tabii ki bir şeyler yapacağız. Bruma futbolu burada bırakır diye düşünüyorum. Menajerleri gelecek, görüşeceğiz. Bruma için artık hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ne desek üstünü hak eder şekilde futbol oynuyor. Bunlar artık önümüzdeki senenin işleri. Resmi olarak değil ama menajerler aracılığıyla İngilizlerden geldi. Biz ise resmi teklif bekledik. Şimdi şampiyonluk yolunda çok önemli bir silahı kaybetmek istemedik. Tok satıcı gibi davrandık.”

SELÇUK İNAN'A TEKLİF GELDİ Mİ?

“Bize Selçuk için resmi bir teklif gelmedi. Çok iyi bir Galatasaraylı. Gerekli fedakarlıkları yapıyor. Herkes çok mutlu şekilde şampiyonluğa kenetlenmiş vaziyette. Transfer de bitti. Artık gelecek senenin işlerini karıştırmamak lazım.”

'ORTAMI GELMEMEK LAZIM'

“Fikret Orman’ın açıklamalarını duymadım. Ne demek istediğini anlamış değilim. Fenerbahçe ile Galatasaray dosttur. Cevap verince herkes işine baksın diyor. Bir camianın başkanıdır. Ben buradan ona cevap vermeyeyim. Ne gerek var bunları konuşmaya? Herkes futboluna odaklanmak durumunda. Beşiktaş’ın üstüne kimsenin geldiği yok. Herkes kendi hakkını korumak istiyor. Federasyon yaptırımları yapıyor. Ortamı daha fazla germemek lazım.”