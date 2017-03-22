Fikret Orman'dan Aboubakar'a: Kendine gelmezsen gidersin

Beşiktaş'ın Porto'dan kiraladığı Vincent Aboubakar, ligin ilk yarısında ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaratmış, ikinci yarıda ise müthiş bir çıkış yakalayarak yönetime, "Bonservisimi alın" mesajı vermişti.

Ancak siyah-beyazlıların 4-1 kazandığı Olympiakos maçında kırmızı kart gören Kamerunlu golcü, 3 gün sonra ligde oynanan ve 0-0 biten Antalyaspor maçında da çift sarı karttan atılınca, bir çuval inciri berbat etti.

Yönetim cephesinde Beşiktaş'taki geleceği sorgulanan Aboubakar'ı kulüp başkanı Fikret Orman'ın sert bir dille uyardığı ortaya çıktı.

ŞANSINI İYİ KULLAN YOKSA KALAMAZSIN

Fikret Orman'ın yöneticiler vasıtasıyla yıldız oyuncuya, "Çok kritik bir dönemde her iki kulvarda da takımı yalnız bıraktın. Formasını giydiğin bu kulübe, taraftara ve takım arkadaşlarına karşı sorumluğun var. Kalan maçlarda futbolunla kendini affettirmen gerekiyor. Bu şansı iyi değerlendir, yoksa yeni sezonda seninle devam etmekte zorlanırız." mesajını gönderdiği öğrenildi.