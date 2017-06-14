Fikret Orman'dan babalar günü pozu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve siyah-beyazlı bazı futbolcular, çocuklarıyla Babalar Günü için gerçekleştirilen çekimlere katıldı.

ÇOÇUKLARIYLA POZ VERDİLER

Vodafone Park'taki çekimlerde Başkan Fikret Orman'ın yanı sıra futbolcular Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan ve Andreas Beck, çocuklarıyla siyah-beyazlı kulübün resmi giyim sponsoru Brooks Brothers için düzenlenen organizasyonda Babalar Günü'ne özel poz verdi.

Çekimlerde Fikret Orman, kızları Aslıgül ve Nazlı ile siyah-beyazlı futbolcular Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Andreas Beck ise çocukları Noah, Kian Ali ve Amelie ile kamera karşısına geçti.