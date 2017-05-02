Fikret Orman'dan Burak Yılmaz açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ece Erken’in sunumuyla yayınlanan programda önemi açıklamalar yaptı.

BURAK YILMAZ'I İSTERİM

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları hakkında konuşan Orman; "Burak'ın babası Fikret abi çok sevdiğimiz iyi bir Beşiktaşlı. Burak da çok iyi Beşiktaşlıdır. Ben gelmesini isterim ama gündemimizde öyle bir şey yok. Olursa zaten söylerim. Şu anda gündemimizde öyle bir durum yok." dedi.

TALİSCA BEŞİKTAŞ'I SEVİYOR

Talisca konusunda şu anda Beşiktaş Kulübü'ne ulaşan bir şeyin olmadığını söyleyen Orman; "Talisca konusunda çok konuştum. Talisca çok iyi bir futbolcu. Çok da genç ve sevdiğimiz bir oyuncu. Beşiktaş onu seviyor, o da Beşiktaş'ı seviyor. Fakat kontratına göre, 25 milyon Euro'nun üzerinde bir satış gerçekleşirse gitme hakkı var. Bunlar çok yüksek meblağlar. Ama tabii gitme hakkı var denilince, oyuncu da gitmek isteyecek. Şu anda bize ulaşmış bir şey yok. Olursa da yapacak bir şey yok." şeklinde konuştu.

ŞENOL GÜNEŞ KONUSU

Şenol Güneş'in gelecek sezon da takımın başında olacağını ifade eden Orman; "Bunlar hep dedikodu. Milli Takım'ın başında çok kıymetli bir hocası var. Şu anda Fatih Terim oranın hocası. Sözleşmesi de var. Federasyonun da ayrılmaya niyetinin olduğunu hiç tahmin etmiyorum. Şenol Güneş'in bizde de zaten bir sezon daha kontratı var ama sezon sonu geldiğinde hoca ile tekrar oturacağız. Belki daha uzun dönemli bir şeyler yaparız." dedi.