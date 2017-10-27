Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak zehir zemberek açıklamalar yaptı.

YÜKSELEN KULÜP AŞAĞI ÇEKİLİYOR

Yükselen bir kulübün hep beraber yukarı çıkartılması gerekirken aşağı çekildiğini söyleyen Orman, "Yükselen bir kulübü hep beraber yukarı çıkartıp, diğer takımları da o seviyeye getirmek gerekiyor. Yükseleni aşağı çekmememiz lazım. Hep beraber Türk futboluna hizmet etmemiz gerek. Ben sürekli diyorum ki, Türk futbolunun marka değerini yukarı çekmeliyiz. Beşiktaş iyiye giderken, aşağı çekilmeye çalışılıyor. Caner Erkin ilk defa futbol kamuoyunun önüne çıkan bir isim değil. Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı yeni çıktı. O böyle bir hareket yapmış olsa, böyle bir şeyler diyebilirsiniz ama Caner bilinen bir isim. Düzgün bir çocuk.





BAŞKA TAKIMLARDA OYNARKEN CEZA YOK

Maç içerisinde bazen agresif durum sergileyebiliyor. Başka takımlarda oynarken, bu konuda bir şey yapılmazken, Beşiktaş'a gelince bu ceza olması enteresan. Başka takımlarda, başka oyuncular bunun çok daha beterlerini yapmıyor mu? Yapıyor. Maç bittikten sonra, kulübün başkanı olarak, buranın Beşiktaş olduğunu ve bu hareketleri tasvip etmediğimizi söyledim. Caner de herkesten özür diledi.

CEZA ABARTILDI

Futbolcumuzla alakalı bir cezayı abartarak vermenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yarın milli maç arasına gireceğiz. Türkiye eleme grubuna gidecek olsa, Caner, milli takıma davet edilecek. Orada milli takıma hizmet edecek. Peki siz bu cezayı kime veriyorsunuz? Caner'e değil, kulübe veriyorsunuz" diye konuştu.

Fikret Orman'dan Caner Erkin cezasına tepki VİDEO