Fikret Orman'dan Çarşı'ya Burak Yılmaz ayarı

Geçtiğimiz günlerde Çarşı ile Şenol Güneş arasında yaşanan transfer gerginliğine Fikret Orman da katıldı.

Hatırlanacağı gibi Çarşı grubu, resmi Twitter adresinden Şenol Güneş'in Burak Yılmaz hakkında yaptığı açıklamayı yayınlayarak "Unutmayız, uzlaşmayız, affetmeyiz" notunu düşmüştü.

HERKES HADDİNİ BİLSİN

Konu hakkında bir açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Beşiktaş'ı taraftar yönetmiyor, Beşiktaş'ı biz yönetiyoruz. Taraftarların fikirleri önemli mi, tabii ki önemli. Taraftarları kale almayacak şekilde zaten hareket etmeyiz. Taraftar istiyor diye de bir hareket yapmayız. Bu aralar bakıyorum, demeçler falan. Gider yaparak yazılar yazmalar. Herkes haddini bilsin, herkes işine baksın. Biz işimizi yapıyoruz, herkes de işini yapsın." dedi.

Fikret Orman'dan Çarşı'ya Şenol Güneş ayarı - İZLE