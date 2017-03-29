Fikret Orman'dan Emre Mor açıklaması

Beşiktaş'ın imzaladığı işbirliği anlaşmasının ardından Fikret Orman, Emre Mor transferiyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman, Emre Mor transferiyle alakalı, "Beşiktaş, bir oyuncunun gelişmesi için zaman harcayacak bir kulüp değil. Böyle bir görüşmemiz de yok, niyetimiz de yok" dedi.

"DAHA ÖNCE İLGİLENDİK"

Orman, milli futbolcu Emre Mor'un Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki haberlere ilişkin, "Ben de gazeteden okuyorum. Dortmund'a gitmeden bizim de beğendiğimiz bir oyuncuydu. Transferi için de uğraştık. Fakat Beşiktaş Kulübü dünyanın sayılı kulüplerinden ve Avrupa'nın ilk 16 takımı arasındayız. İnşallah ilk 8'e de gireceğiz. Beşiktaş, bir oyuncunun gelişmesi için zaman harcayacak bir kulüp değil. Böyle bir görüşmemiz de yok, niyetimiz de yok. 'Emre Mor Beşiktaş'a geldi' diye okuyoruz. Emre'yi biz istersek şartları ve uzun dönemi ile alakalı isteriz" diye konuştu.

MARCELO, NECİP VE OĞUZHAN

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Marcelo, Necip ve Oğuzhan'ın kontratlarını uzatacaklarını ifade ederek, "İlgilendiğimiz oyuncular da oluyor. Kontratsal oyuncularla zaten işimiz uzun süreli. Şu aşamada Marcelo'nun Necip ve Oğuzhan'ın kontratlarını uzatıyoruz. O aşamadayız. Çok fazla transfer yapmayı düşünmüyoruz. 1 ya da 2 transfer olacak. İlgilendiğimiz oyuncular var ama isim zikrettiğimiz zaman olmuyor. Baktığımız oyuncular var, yerli oyuncular da var beğendiğimiz. En iyi scout ekibiyle çalışmaktayız ve onlar bize devamlı beğendikleri oyuncuları raporluyorlar" dedi.